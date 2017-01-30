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Футбол Азербайджана

Самир Аббасов отметил юбилей во главе «Сумгайыта» 30.01.2017 18:20

Матч 15-го тура «Топаз премьер-лиги» против «Габалы» (1:1) стал знаменательным для главного тренера «Сумгайыта» Самира Аббасова.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, 39-летний специалист вывел свою команду на 50-й официальный поединок. Для молодого наставника эта ничья стала 14-й в карьере. Кроме того, «горожане» под его руководством добились 15 побед и 21 раз проиграли. «Сумгайыт» при Аббасове забил 58 голов, пропустив 77 мячей в ответ.

Напомним, что этот тренер был назначен в команду после семи туров прошлого сезона. За это время он руководил коллективом в 44 матчах чемпионата и шести встречах Кубка Азербайджана. Дебютный поединок во главе клуба Аббасов провел 18 октября 2015 года, в домашнем матче с «Интером» (1:1).

Теймур Максутов

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