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Футбол Азербайджана

Гурбан Гурбанов: «В нашей игре были недочеты, но пока футболисты далеки от своей идеальной формы» 30.01.2017 16:13

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал игру своей команды против «Нефтчи» (1:1).

Как сообщает Sportbox.az, наставник агдамцев отметил, что пока футболисты не находятся в оптимальных кондициях.

«Это была первая игра после перерыва. В первую очередь, хочу отметить, что мне понравилась игра «Нефтчи». Очень хороший коллектив. Мы понимали, что будет тяжело. Я рад, что мы столкнулись с таким прессингом со стороны соперника. Они играли очень дисциплинированно в обороне. В целом, думаю, что получилась интересная игра. В нашей игре были недочеты, но пока футболисты далеки от своей идеальной формы. Поэтому было бы не правильно винить их в чем-то. Это игра станет хорошей мотивацией для нас на будущие матчи.

То, что «Габала» сыграла вчера вничью, на меня не повлияло. Но не могу сказать то же самое относительно футболистов. Но ход игры против «Нефтчи» не давал думать о чем-то другом.

Мы отпустили Намика Алескерова в «Нефтчи» бесплатно. Но руководство просто предложило, чтобы он не играл против нас в этом сезоне. Я высказал свое мнение Эльхану Абдуллаеву, и он не стал возражать. В договоре этого пункта нет. И не думаю, что один игрок может что-то изменить, будь он на поле».

Теймур Максутов

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