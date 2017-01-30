В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего футболиста Машаллаха Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева был зачитан приговор, согласно которому М.Ахмедов лишается свободы сроком на 8 лет.

М.Ахмедов был арестован в зале суда.

Отметим, что в 2012 году житель Баку Фаган Джафаров обратился в полицию с жалобой на то, что М.Ахмедов взял у него облицовочную плитку на сумму 72 тыс. манатов и не заплатил за нее.

В результате поступившей жалобы было возбуждено уголовное дело. Но, несмотря на то, что с тех пор прошло три года, М.Ахмедов так и не выплатил долг.

14 декабря 2015 года в полицию Бинагадинского района поступила еще одна жалоба на М.Ахмедова.

Житель Баку Юсиф Азизов обвинил М.Ахмедова в том, что он взял у него мрамор на сумму 105 тыс. манатов и не заплатил за него.

М.Ахмедов также взял у него 15 тыс. манатов якобы для того, чтобы устроить на работу сына Ю.Азизова.

М.Ахмедов был задержан 15 декабря. 28 декабря суд не удовлетворил его апелляционную жалобу. В декабре 2015 года Машаллах Ахмедов был отпущен под домашний арест.

Напомним, что М.Ахмедов является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций.

М.Ахмедов играл в футбольном клубе «Нефтчи», был одним из лучших нападающих.

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