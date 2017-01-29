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Футбол Азербайджана

Сегодня Тофику Бахрамову исполнилось бы 92 года – ФОТО – ВИДЕО 29.01.2017 12:35

Сегодня легендарному азербайджанскому арбитру Тофику Бахрамову исполнилось бы 92 года. 

Как сообщает Sportbox.az, 29 января 1925 на свет появился Тофик Бахрамов, которому было предначертано стать самым обсуждаемым футбольным рефери за всю историю.

Говоря о Тофике Бахрамове, конечно же, в первую очередь вспоминается финал чемпионата мира 1966 года, когда азербайджанский арбитр принял смелое решение и засчитал гол Англии, который не увидел главный судья.

Футбольную карьеру начал в 1940 году, выступал за местный детский клуб «Спартак». Затем перешел в «Нефтяник». Выступал лишь на уровне первенства Азербайджанской ССР.

На судейскую работу перешел в 1951 году. Обслуживал матчи чемпионата СССР. На международной арене дебютировал в 1964 году. В последние годы жизни работал на должности генерального секретаря АФФА.

Помимо финала ЧМ-66, Бахрамов судил и чемпионат мира 1970 года. На двух чемпионатах он отсудил два матча в качестве главного арбитра и шесть в роли бокового, в том числе и еще один легендарный матч – полуфинал ЧМ-1970 Бразилия-Уругвай.

Бахрамов – первый советский арбитр, судивший финалы еврокубков. Высшим же его достижением стала работа на Межконтинентальном кубке: в 1972 году обслуживал матч между аргентинским «Индепендьенте» и голландским «Аяксом».

12 октября 1993 года Тофика Бахрамова не стало. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова – единственная арена, названная в честь футбольного судьи.

Теймур Максутов

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