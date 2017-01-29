Центральная игра 15 тура «Топаз премьер-лиги» между «Карабахом» и «Нефтчи» однозначно соответствовала своему статусу.

Накал борьбы, скорости и даже спорные эпизоды. Кульминацией этого можно назвать эпизод с назначением пенальти в ворота «Нефтчи». После навеса Анси Аголли с левого фланга мяч угодил в руку Магсада Исаева. С этим вопросов нет. Весь вопрос заключается в том, было ли это за линией штрафной или же внутри. Главный арбитр матча Рамиль Диниев указал на точку, и через секунду оказался в объятьях форварда агдамцев Агабалы Рамазанова. Новоиспеченный футболист «Карабах» был так рад назначению пенальти, что решил обнять судью.

Теймур Максутов