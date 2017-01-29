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Футбол Азербайджана

А был ли пенальти? Или за что Агабала Рамазанов обнимал Рамиля Диниева – ФОТО – ВИДЕО 29.01.2017 22:30

Центральная игра 15 тура «Топаз премьер-лиги» между «Карабахом» и «Нефтчи» однозначно соответствовала своему статусу. 

Накал борьбы, скорости и даже спорные эпизоды. Кульминацией этого можно назвать эпизод с назначением пенальти в ворота «Нефтчи». После навеса Анси Аголли с левого фланга мяч угодил в руку Магсада Исаева. С этим вопросов нет. Весь вопрос заключается в том, было ли это за линией штрафной или же внутри. Главный арбитр матча Рамиль Диниев указал на точку, и через секунду оказался в объятьях форварда агдамцев Агабалы Рамазанова. Новоиспеченный футболист «Карабах» был так рад назначению пенальти, что решил обнять судью.

Теймур Максутов

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