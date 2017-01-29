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Футбол Азербайджана

Тахир Гезяль: «Если усиливаются наши соперники в чемпионате, значит растут наши шансы на успешное выступление в Европе» 29.01.2017 22:18

Вице-президент агдамского «Карабах» Тахир Гезяль прокомментировал ничья команды в матче против «Нефтчи» (1:1).

В беседе с журналистами, среди которых был и корреспондент Sportbox.az, вице-президент «Карабаха» не скупился в комплиментах в сторону оппонента.

«В первую очередь, хочу поздравить «Нефтчи». Они создали хорошую команду. Много высокорослых физически сильных ребят. У них пока сыгранность не на лучшем уровне. Но, несмотря на это, мы увидели запредельную мотивацию. «Нефтчи» - это соперник, которого я всегда уважал. Поэтому меня порадовало увидеть и в таком состоянии. Если усиливаются наши соперники в чемпионате, значит растут наши шансы на успешное выступление в Европе.

В целом, мне очень понравилась игра. «Карабах» прессинговал соперника на протяжении всего матча. Футболисты смогли показать свои способности, в том числе и новички. К таковым можно отнести и нашего молодого голкипера, который начал выходит в старте.

Борьба в чемпионате усиливается, и в каждой игре мы ожидаем максимального сопротивления. В любом случае, против нас всегда выходят с особой мотивацией.

Конечно, мы расстроены уходом Рейналдо, но это футбол. В футболе, как и в жизни все стремительно меняется. Думаю, для него пришло время уходить. Не думаю, что от этого пострадает наша атака. И Дино, и Дани хорошо проявляют себя».

Теймур Максутов

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