Сегодня прошла центральная игра 15 тура «Топаз премьер-лиги».
Как сообщает Sportbox.az, «Карабах» на «Азерсун Арене» принимал «Нефтчи». Игра завершилась вничью. В первом тайме после ошибки Гара Гараева, форвард гостей Джавид Имамвердиев открыл счет. Во втором тайме Дино Ндлову с пенальти восстановил статус-кво.
На игру команды вышли в следующих составах:
«Карабах»: Шахруддин Магомедалиев, Гара Гараев, Максим Медведев, Дино Ндлову, Мичел, Рашад Садыхов, Рахид Амиргулиев, Агабала Рамазанов, Анси Аголли, Бадави Гусейнов, Дани Кинтана.
«Нефтчи»: Бобан Байкович, Магсад Исаев, Кирилл Петров, Павел Дрекса, Георгий Наваловски, Руслан Абышов, Зденек Фолпрехт, Рахман Гаджиев, Игнасио Эррера, Джавид Имамвердиев, Фахмин Мурадбейли.
Теймур Максутов