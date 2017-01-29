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Футбол Азербайджана

«Зиря» победила АЗАЛ 29.01.2017 19:13

Сегодня в рамках 15 тура «Топаз премьер-лиги» «Зиря» на свое поле принимала АЗАЛ.

Как сообщает Sportbox.az, игра завершилась победой «Зиря» (2:1). В первом тайме дубль оформил Сезар Меза Колли. Но в самом начале второй половины игры Рашад Абдуллаев отквитал один из голов. Но на большее гостей не хватило. 

На игру команды вышли в следующих составах:

«Зиря»: Анар Назиров, Йован Крнета, Мигель Лоренцо, Садиг Гулиев, Тамкин Халилзаде, Аким Латифу, Вугар Мустафаев, Милан Дюрич, Сезар Меза Колли, Эльвин Мамедов (К), Нуран Новрузов

АЗАЛ: Агиль Мамедов, Турал Гумбатов, Камиль Гусейнов, Руслан Амирджанов, Эмин Джафаргулиев (к), Ильгар Алекперов, Элтун Гусейнов, Рашад Абдуллаев, Камал Мирзоев, Ройал Наджафов, Садио Тоункара

Теймур Максутов

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