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Футбол Азербайджана

Шахин Диниев: «За полтора года «Кяпяз» показал самый слабый, не зрелищный и не нужный футбол» 29.01.2017 18:00

Главный тренер «Кяпяза» Шахин Диниев прокомментировал поражение команды от «Интера».

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, наставник гянджинского клуба не скрывал своего разочарования.

«Я не нахожу слов, чтобы говорить об игре. За полтора года «Кяпяз» показал самый слабый, не зрелищный и не нужный футбол. Если команда, введя в счете 1:0, на последних секундах тайма не может просто вынести мяч, она не заслуживает победы. Наша линия полузащиты и атака также сыграли слабо. Я не узнавал команду. Но жизнь на этом не заканчивается, нужно двигаться дальше. Но это очень тяжелое для «Кяпяза» поражение. Каждый пас в сторону наших ворот заканчивался опасным эпизодом. Возможно, команда не пришла в себя после физических нагрузок. В любом случае, я ищу ошибку в себе, а не в футболистах».

Теймур Максутов

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