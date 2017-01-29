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Футбол Азербайджана

Заур Сванадзе: «Отрадно, что команда не опускает руки, а продолжает работать» 29.01.2017 15:53

Главный тренер бакинского «Интера» Заур Сванадзе прокомментировал победу своего клуба над «Кяпязом» (4:1).

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, грузинский наставник отметил, что остался доволен игрой.

«Все видели, что мы играли неплохо, несмотря на непростые погодные условия. Пропустили гол, но потом отыгрались до перерыва. Это уж не в первый раз, когда мы пропускаем гол, но потом отыгрываемся.

Также отрадно, что команда не опускает руки, а продолжает работать. Мы будем продолжать в таком же духе, несмотря на все трудности. На сегодняшний день я доволен. У меня на днях было день рождение, и ребта сделали хороший подарок».

Теймур Максутов

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