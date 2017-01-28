Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук высказал свое мнение об игре команды в матче против «Сумгайыта» (1:1).

Как сообщает Sportbox.az, в эфире CBC Sport наставник габалинцев не скрывал своего разочарования.

«Даже не знаю, как можно не выиграть такую игру. Мы создали огромное количество моментов, но не смогли забить второй мяч. Если не забивать такие годы, то даже не знаю при каких обстоятельствах можно забивать. Это говорит о том, что не хватает исполнительского мастерства. И это длиться уже долгое время. Это наша проблема и ее надо решать. Но что касается сегодняшней игры, то опять-таки даже не знаю, как можно не забить в таких эпизодах.

Да, нам нужен нападающий. Я даже шучу с ребятами, что я не хочу от нападающего, чтобы он бегал. Я бы взял нападающего из тех, с кем я когда-то играл, чтобы он просто стоял и забивал годы. Это просто невероятно не забивать такие голы. Поэтому, конечно же, мы хотим взять нападающего, который умеет забивать. Вообще, дивная вещь, нападающий и не забивает. У нас остается мало времени, но мы постараемся найти нападающего».

Теймур Максутов