Главный тренер «Сумгайыта» Самир Аббасов прокомментировал игру своей команды в матче против «Габалы» (1:1).

Как сообщает Sportbox.az, в эфире CBC Sport наставник «Сумгайыта» отметил, что остался доволен игрой.

«Это была сложная гостевая игра. Сразу после перерыва играть против одного из лидеров всегда тяжело. У нас в составе произошло много изменений по позициям. Игра прошла напряженно. Мы смогли реализовать свой момент, хотя ждали его под конец игры. Было понятно, что соперник захочет победить, во что бы то ни стало. Поэтому, я оставил на второй тайм скоростных игроков - Сергея Чернышова. Мы хотели поймать свои шансы на контратаках. Гол мы забили, но очень быстро и пропустили. Тем не менее, смогли удержать ничью, и возвращаемся в Сумгайыт с очень важным одним очком».

Теймур Максутов