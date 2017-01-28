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Футбол Азербайджана

Рейналдо: «Я приехал сюда, чтобы добиться успеха» 28.01.2017 16:22

Новоиспеченный футболист турецкого «Аданаспор» Рейналдо высказался о переходе в новый клуб.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, экс-футболист «Карабаха» отметил, что приехал в Турцию, чтобы добиться успеха.

«Аданаспор» большой клуб. Поэтому я рад оказаться здесь. Я долгие годы жил в Азербайджане. Но и Турция не чужая страна, это два братских государства. Я приехал сюда, чтобы добиться успеха. Благодарю президента клуба Байрама Акгюля, и всех тех, кто участвовал в трансфере».

Теймур Максутов

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