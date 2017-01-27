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Футбол Азербайджана

Лидер юношеской Бундестим будет выступать за сборную Азербайджана 27.01.2017 11:27

Футболист азербайджанского происхождения Ренат Дадашов, игравший за юношеские сборные Германии, принял решение выступать за сборную Азербайджана.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на АФФА, футболист сам выразил желание выступать за сборную Азербайджана. В связи с этим, АФФА направила запрос в Немецкий футбольный союз, и получила ответ, что Ренат Дадашов не заигран за основную сборную Германии.

После этого АФФА направила запрос в ФИФА. Комитет по статусу футболистов ФИФА направил письмо в АФФА в котором говорится, что футболист с момента получения ответа может выступать за сборную Азербайджана.

Напомним, что Ренат Дадашов в составе сборной Германии принимал участие на юношеском чемпионате Европы, который прошел в мае в Баку. Ранее за сборную Азербайджана выступал также брат Рената Руфат Дадашов. 

Теймур Максутов

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