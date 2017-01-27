Организаторы планируют вновь собрать все футбольные топ-клубы СНГ в одном месте, выделив внушительный призовой фонд.

Кубок чемпионов Содружества, закрытый в начале 2016 года, может возродиться в Азербайджане. По информации «Известий», Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обратилась в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой о передаче прав на проведение международного турнира (соревнование проходит под эгидой РФС и ФИФА). В пресс-службе АФФА «Известиям» подтвердили эту информацию.

Если РФС согласится на предложение АФФА, то Кубок Содружества вернется к прежнему формату с участием чемпионов из стран бывшего СССР. С 2012 по 2016 год в турнире играли молодежные сборные (U-21) из стран СНГ и других государств.

Президент РФС Виталий Мутко рассказал «Известиям», что существует несколько вариантов возрождения турнира.

— Вопрос о возрождении Кубка Содружества действительно стоит на повестке дня, — сообщил Виталий Мутко. — Недавно мы обсуждали эту идею с главой УЕФА Александром Чефериным. На данный момент есть несколько вариантов развития событий. Мы возвращаемся к формату с участием топ-клубов из стран СНГ и уходим из манежей на натуральные поля (предыдущие турниры проходили в московских манежах СК «Олимпийский», ЛФК ЦСКА и петербургском СКК. — «Известия»). Учитывая, что турнир исторически проходит в январе, нам надо смещаться на юг. Возможно, новым местом проведения Кубка Содружества станет стадион «Фишт» в Сочи. Также у нас есть вариант с переносом турнира в Азербайджан. У коллег из АФФА очень интересное предложение — как с коммерческой, так и с организационной точки зрения. Интерес к футболу и спорту в целом в Азербайджане сейчас на очень высоком уровне.

Призовой фонд Кубка Содружества в Азербайджане может составить от €1 млн до €1,5 млн, что может стать дополнительной мотивацией для чемпионов России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана и других стран СНГ привезти в Баку свои основные составы.

Первый розыгрыш Кубка Содружества состоялся в январе 1993 года и проводился ежегодно вплоть до 2016 года. Турнир планировался как соревнование для чемпионов стран СНГ и Балтии, но по разным причинам их часто заменяли призеры соревнований.

За 24 года в турнире сыграли команды из 15 государств, роль 16-го участника в разное время выполняли сборные России — молодежная, олимпийская, юношеская, — сборная клубов высшего дивизиона ЧР, а также московское «Динамо» и дубль московского «Спартака». В 2007 году в Кубке Содружества впервые выступила команда из дальнего зарубежья — ОФК (Сербия).

Соревнования регулярно посещали экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший руководитель УЕФА Мишель Платини.

Самым титулованным клубом в истории турнира является «Спартак» (шесть побед), четырежды побеждало в Кубке Содружества киевское «Динамо». Три победы у клубов из Азербайджана — «Нефтчи» (2006), «Хазар-Ленкорань» (2008) и бакинский «Интер» (2011). Дважды Кубок Содружества выиграл молдавский «Шериф» (2003, 2009), по одной победе — в активе узбекского «Пахтакора» (2007), тбилисского «Динамо» (2004), московского «Локомотива» (2005) и казанского «Рубина» (2010).

С 2012 года в турнире участвовали только молодежные сборные (U-21). Трижды Кубок Содружества выиграла сборная России (2012, 2012, 2016) и по одному разу — команды Украины (2014) и ЮАР (2015).