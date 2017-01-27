Вчера состоялось заседание Наблюдательного Совета «Нефтчи».

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, на заседании была обсуждена подготовка команды, финансовый вопрос, а также строительство базы.

В частности, исполнительный директор клуба Орхан Гусейнзаде и главный тренер команды Эльхан Абдуллаев представили отчет о сборах в Анталье и трансферной политике в этот период.

Также заместитель исполнительного директора по финансовым вопросам Эльнур Эйвазов представил отчет о финансовом положении клуба, и также план по оптимизации расходов.

Кроме этого, на заседании была предоставлена информация о строительных работах на базе клуба. Была отмечена необходимость завершения работ до конца текущего года, когда будет отмечаться 80-летний юбилей клуба.

Теймур Максутов