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Футбол Азербайджана

Трансферная политика, оптимизация расходов и 80-летний юбилей. Прошло заседание НС «Нефтчи» 27.01.2017 11:11

Вчера состоялось заседание Наблюдательного Совета «Нефтчи».

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, на заседании была обсуждена подготовка команды, финансовый вопрос, а также строительство базы.

В частности, исполнительный директор клуба Орхан Гусейнзаде и главный тренер команды Эльхан Абдуллаев представили отчет о сборах в Анталье и трансферной политике в этот период.

Также заместитель исполнительного директора по финансовым вопросам Эльнур Эйвазов представил отчет о финансовом положении клуба, и также план по оптимизации расходов.

Кроме этого, на заседании была предоставлена информация о строительных работах на базе клуба. Была отмечена необходимость завершения работ до конца текущего года, когда будет отмечаться 80-летний юбилей клуба.

Теймур Максутов

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