Вчера состоялось заседание Наблюдательного Совета «Нефтчи».
Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, на заседании была обсуждена подготовка команды, финансовый вопрос, а также строительство базы.
В частности, исполнительный директор клуба Орхан Гусейнзаде и главный тренер команды Эльхан Абдуллаев представили отчет о сборах в Анталье и трансферной политике в этот период.
Также заместитель исполнительного директора по финансовым вопросам Эльнур Эйвазов представил отчет о финансовом положении клуба, и также план по оптимизации расходов.
Кроме этого, на заседании была предоставлена информация о строительных работах на базе клуба. Была отмечена необходимость завершения работ до конца текущего года, когда будет отмечаться 80-летний юбилей клуба.
Теймур Максутов