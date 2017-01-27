Правление Международного Банка Азербайджана (МБА) приняло решение о приостановлении спонсирования профессионального спортивного клуба «Интер» со стороны банка.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на информацию банка, целью такого шага является реализация мер по реструктуризации МБА, находящегося на новом этапе деятельности, и оптимизации его бизнеса.

«В соответствии с новыми стратегическими целями ограничение деятельности в сфере спорта позволит МБА рационализировать расходы и направить имеющиеся ресурсы и возможности на основную сферу своей деятельности, а именно финансово-банковскую сферу, что повысит эффективность оздоровительных мероприятий, проводимых при поддержке государства» — сказал Председатель Правления банка Халид Ахадов

Правовые и технические вопросы, связанные с этим решением, будут поэтапно решены в соответствии с законодательством. В соответствии с обращением банка в Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) клубу «Интер» будет оказана вся необходимая поддержка для участия его в играх до конца текущего сезона.

Банк останется учредителем клуба и управление им будет передано профессиональной команде на основе контракта. Клуб объявлен открытым на спонсорство и все желающие могут обратиться по этому вопросу в АФФА.

Отметим, что все обязательства по лицензированию клуба (в том числе финансовая гарантия, предусмотренная в рамках процесса лицензирования) будут исполнены со стороны МБА.

Теймур Максутов