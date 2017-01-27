USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
Футбол Азербайджана

Международный банк Азербайджана приостановил финансирование клуба «Интер» 27.01.2017 18:20

Правление Международного Банка Азербайджана (МБА) приняло решение о приостановлении спонсирования профессионального спортивного клуба «Интер» со стороны банка.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на информацию банка, целью такого шага является реализация мер по реструктуризации МБА, находящегося на новом этапе деятельности, и оптимизации его бизнеса.

«В соответствии с новыми стратегическими целями ограничение деятельности в сфере спорта позволит МБА рационализировать расходы и направить имеющиеся ресурсы и возможности на основную сферу своей деятельности, а именно финансово-банковскую сферу, что повысит эффективность оздоровительных мероприятий, проводимых при поддержке государства» — сказал Председатель Правления банка Халид Ахадов

Правовые и технические вопросы, связанные с этим решением, будут поэтапно решены в соответствии с законодательством. В соответствии с обращением банка в Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана (АФФА) клубу «Интер» будет оказана вся необходимая поддержка для участия его в играх до конца текущего сезона.

Банк останется учредителем клуба и управление им будет передано профессиональной команде на основе контракта. Клуб объявлен открытым на спонсорство и все желающие могут обратиться по этому вопросу в АФФА.

Отметим, что все обязательства по лицензированию клуба (в том числе финансовая гарантия, предусмотренная в рамках процесса лицензирования) будут исполнены со стороны МБА.

Теймур Максутов

970количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Решение Трампа ограничить въезд мусульман в США не коснется граждан Азербайджана – КАРТАБрэдли Купер сопроводил беременную Ирину Шейк на УЗИ – ФОТООпубликовано видео спасения водителем «BakuBus» жизни пассажира - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВ Сети опубликованы фото лесбийских утех актрисы Кристен Стюарт – ФОТОТрадиционная азербайджанская свадьба: история любви читателей российского «HELLO» Али и Айнуры – ФОТОВ Венеции утонул беженец на глазах у туристов, которые снимали его на камеру - ВИДЕОРодственники покончившего с собой психолога: «Он часто говорил окружающим, что умрет» - ФОТОВ Баку избили и ограбили невестку Самед бека Мехмандарова – ФОТОСкончался директор школы №171, ставшей объектом проверки в программе «Yoxlama» - ВИДЕОТрамп назвал Мадонну отвратительной

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 января19:35 Сотрудникам ГТК присвоены высшие специальные звания19:27 Представитель ЕС констатирует рост интереса к сотрудничеству со стороны Азербайджана19:23 Из горящего здания на «Советской» спасли трех человек - ФОТО - ВИДЕО19:16 В Баку вынесен приговор мужчине, который расправился с внуком, отрезав гениталии и задушив его19:13 Евросоюз предложит Азербайджану План действий на следующие три года19:05 Сотрудники Государственного таможенного комитета награждены орденами и медалями18:55 Ханлар Велиев: «Следствие по возбужденному в связи с апрельскими событиями уголовному делу продолжается»18:51 Габриэль сменил Штайнмайера в должности главы МИД Германии18:36 Сотрудникам Государственного таможенного комитета присвоены почетные звания18:34 Свидетель по «Делу Минсвязи»: Руководство министерства указывало нам компании – победители тендеров и завышало суммы работ18:20 Международный банк Азербайджана приостановил финансирование клуба «Интер»18:04 Обнародована статистика преступлений в рядах армии17:48 Анси Аголли: «Мы хорошо подготовились к матчу, и постараемся победить»17:40 Владелец Eleven Джамиль Гусейнов спародировал повара Нусрета Гёкче – ВИДЕО17:32 Каспар задействовал паром «Агдам» для перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту – ФОТО