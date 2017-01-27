В воскресенье в рамках 15 тура «Топаз премьер-лиги» «Карабах» на своем поле будет принимать «Нефтчи».

Как сообщает Sportbox.az, в преддверии матча, защитник команды Анси Аголли поделился своим мнением об игре с официальным сайтом клуба.

«Это первая игра чемпионата после зимней паузы. С этой точки зрения, это будет совсем другая игра. Мы хорошо подготовились к матчу, и постараемся победить. «Нефтчи» всегда «Нефтчи». Зимой они значительно усилились. Нас ждет сложный матч. Но мы выйдем на поле, чтобы заработать необходимый нам результат».

Теймур Максутов