Украинский нападающий Алексей Антонов, выступая за «Габалу» своей игрой никого не впечатлил.

Сейчас Антонов, полгода просидевший без клуба, находится на просмотре в «Анжи». Но в каждом интервью футболист вспоминает «Габалу», порой с обидой.

- Алексей, продолжительное время о вас ничего не было слышно. Что случилось?

- В принципе все нормально. Просто последнее время находился в поиске команды. Некоторое время тренировался с дублем «Днепра», поддерживал форму.

- Вы неплохо себя зарекомендовали в «Габале» у Романа Григорчука. Почему уехали из Азербайджана?

- Были некоторые разногласия с руководством клуба. Да и, по большому счету, я не горел желанием оставаться в Азербайджане. В общем, расстались мы по обоюдному согласию.

- Мучила ностальгия по Украине?

- Не столько ностальгия, сколько было тяжело в психологическом плане.

- В свободное от футбола время не было чем заняться в городе?

- Если честно, Габалу тяжело назвать городом, поэтому особо и рассказывать нечего.

- Чем положительным запомнился вам азербайджанский этап карьеры?

- Разве что выступлением в Лиге Европы. Это, можно сказать, была отдушина, ведь всегда хочется играть на высоком уровне в противостоянии с сильными командами. Думаю, мы выступали достойно, болельщики нас тоже хорошо поддерживали.

- Азербайджанский чемпионат популярен в стране?

- Трудно сказать. Возможно, функционеры и меценаты уделяют этому вопросу много времени и внимания, но вот посещаемость матчей первенства, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

- Сейчас вы находитесь в расположении «Анжи». Как попали в эту команду?

- Пока я тут на просмотре, поэтому говорить что-то конкретное не вижу смысла.

- В Украине у вас не было вариантов продолжить карьеру?

- Интерес был, но дальше разговоров дело так и не пошло.

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