Сегодня стало известно, что Ренат Дадашов будет выступать за сборную Азербайджана по футболу.

Как сообщает Sportbox.az, Ренат уже выступал за юношескую (U-16) сборную Азербайджана, но затем играл за немецкую сборную. В мае 2016 года Ренат Дадашов в составе сборной Германии (U-17), дошел до полуфинала чемпионата Европы в Баку. «Девятка» Бундестим забил в Баку три гола. Первый из них был в третьем туре группвого этапа в ворота сборной Австрии (4:0).

В четвертьфинале, благодаря голу Рената Дадашева, была обыграна сборная Бельгии (1:0).

В полуфинале против Испании Ренат открыл счет, но победу одержали испанцы (1:2).

А вот так Ренат играл и забивал за юношескую (U-16) сборную Азербайджана.

Так Ренат Дадашов играл, за свой уже бывший клуб «Лейпциг». С января Ренат выступает за «Айнтрахт» из Франкфурта.

Теймур Максутов