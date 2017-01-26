​1news.az и Sportbox.az в сотрудничестве с крупнейшей любительской лигой по мини-футболу MFL представляют цикл материалов о командах, участвующих в чемпионате, стартовавшем этой осенью и охватившем более 40 участников.

Сегодня в нашей новой рубрике #MFLstars мы познакомим вас с одним из лидеров турнира – командой Eleven.

Тамерлану 29 лет, он госслужащий, Гео – диджей и музыкант, Умид – капитан сборной Азербайджана по водному полу, Тогрул – работник банковского сектора, Орхан развивает свой бизнес.

Всех этих разных по профессии людей объединяет первый любительский мини-футбольный турнир в Азербайджан – MFL. Команда Eleven уверенно лидирует в «Конференции В», одержав 10 побед в 10 матчах.

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Команда ТОТА (так раньше называлась эта команда) неудачно выступила в предыдущих турнирах MFL, но, сделав правильные выводы, при этом не изменив состава, побеждает всех соперников.

По ходу лиги, команда обрела спонсора, которым стал популярный Eleven restaurant & lounge. Теперь команда носит название клуба.

Джамиль Гусейнов широко известен в Баку благодарю одному из самых успешных и популярных клубов Баку - Eleven restaurant & lounge. Футбол - самый популярный вид спорта, но Джамиль Гусейнов признается, что мало знает о нем.

«Считаю себя азартным человеком и уважаю тех, кто развивается в той или иной сфере. Eleven присоединился к MFL в первую очередь с точки зрения рекламы, но далее это уже был азарт. MFL это иной путь к здоровому образу жизни и, конечно же, это развитие футбола и проявления интересу к нему. Еще недавно я мало что знал о футболе, а сегодня наша команда одна из самых сильных в крупнейшей любительской лиге».

Джамиль Гусейнов отмечает, что MFL позволяет не профессиональным футболистам показать себя, ощутить себя звездами.

«Я считаю, что MFL серьезная организация, с которой стоит сотрудничать. Могу только лестно отзываться о них. За период сотрудничества с MFL я многое узнал о футболе».

«С командой основную работу ведет капитан команды Тамерлан, по итогам сообщает о результатах», - говорит Джамиль Гусейнов.

В свою очередь капитан команды Тамерлан Ибрагимов рассказывает, что сотрудничество получилось спонтанным.

«Я уже давно знаю владельца Eleven restaurant & lounge Джамиля Гусейнова. Как-то я ему рассказал об MFL, о нашей команде, и спросил, не заинтересован ли он в сотрудничестве. Он сказал, что идея хорошая. Хотя футболом он на тот момент вообще не интересовался. На следующий день мы обговорили этот вопрос.

Как раз в этот день мы играли против «Beerbaşa» (один из лидеров турнира), и все почему-то думали, что мы им проиграем. Но на деле, получилось совсем иначе, и мы их выиграли. После этого началось наше сотрудничество с «Eleven». Один из наших игроков Бико (Эльвин Хасметов) – резидент Eleven restaurant & lounge».

«Джамиль просто поверил в нас, что мы сможем что-то сделать в чемпионате, - говорит Тамерлан, - Мы со своей стороны выходим на поле в каждой игре биться и побеждать. На данный момент «Eleven» наш спонсор, и оказывает материальную поддержку в некоторых вещах. Взамен мы их рекламируем.

Сейчас к нам уже обращаются другие компании, которые хотят стать спонсорами. Но наше хорошее отношение с руководством «Eleven» не позволяет нам принимать эти предложения».

Рассказывая о команде, Тамерлан отмечает, что опыт выступления в турнирах MFL положительно сказался на команде, и теперь они смогли изменить подход.

«Важно правильно отнестись к каждому матчу, и лиге, в целом». Капитан лидера «Конференции B» (все команды разделены на 2 конференции – «А» и «В») отмечает, что в любительском футболе, как и в профессиональном, главное правильно настроиться на игру. «Раньше мы делили команды на слабых и сильных. Сейчас такого быть не может».

Секрет успеха команды в сыгранности и дружбе вне поля. «Мы все друг друга очень давно знаем, играем вместе. К примеру, я привел в команду Умида, но даже не знал, что он учился в одном классе с Тогрулом. Вообще считаю, что правильный подход и желание выиграть – ключ к успеху в MFL».

В «Eleven» нет игроков, которые бы занимались когда-либо профессионально футболом. Все – это любители, которые выросли, играя во дворах на асфальте. «Мы уже долгое время играем вместе. Выступали в других чемпионатах, побеждали».

Тамерлан уверенно отмечает, что «Eleven» сильнее остальных, в первую очередь, за счет командной игры. В команде нет индивидуально ярких игроков, но присутствует мощный командный дух.

«В первую очередь, мы все друзья. Это главное преимущество. Каждый может высказать свою точку зрения».

Рассказывая о выступлении в лиге, Тамерлан отмечает, что благодаря MFL они начали по-другому относиться к футболу. «В чемпионате все организованно на уровне». Но есть, конечно, и недочеты.

В частности, команда «Eleven» внесла и свои предложения для организаторов.

«В первую очередь, нам бы хотелось, чтобы на поле было двое судей, а не один. Второй момент – создание условий для болельщиков, которые хотят посмотреть за играми. Ведь сейчас на полях нет трибун. Третий момент – время матчей. Порой игра назначается на 19:00, и не всегда удается успеть в это время после работы».

«Мы очень долго играем вместе, и отлично понимаем друг друга, - начинают, наконец, подтягиваться к разговору футболисты команды, до сего спокойно слушавшие своего капитана. Орхан Гасымзаде отмечает, что у всех членов команды прекрасные отношения между собой. «Все проблемы или недопонимания решаются по-дружески».

Задумавшись на несколько секунд перед вопросом «Что им дал MFL?», Орхан с уверенностью в голосе говорит, что благодаря MFL они еще раз убедились, что являются отличной командой и могут много добиться вместе.

«Особое место здесь занимает наш капитан – Тамерлан. Если бы не он, наша команда бы не собралась. Он был инициатором участия в турнире, тренировок, дисциплины во время игр».

«MFL заставил нас почувствовать себя профессиональной командой, - продолжает Орхан, - Драйв, подготовка к матчу, ожидание следующей игры, ажиотаж – все это способствует тому, что мы играем в чемпионате совершенно иного уровня».

Как и в любом чемпионате, в MFL есть свои дерби.

Главным дерби «Конференции В» является игра между «Eleven» и «Beerbaşa». Недавно игра двух команд завершилась победой «Eleven» со счетом 5:2.

«Самым принципиальным матчем была игра против «Beerbaşa», - вспоминает Тамерлан, - Это наши друзья, поэтому играть с ними в таком чемпионате было интересно. К тому же есть определенная принципиальность. Поэтому на игру пришло много болельщиков, даже несмотря на неблагоприятную погоду».

Сложно выделить одного соперника в качестве главного фаворита. По мнению Тамерлана – это команда Underdog, Умид и ребята же считает, что это «Olimpikstar».

«Я считаю, что некоторые команды и футболисты из MFL без проблем могут выступать в Первом дивизионе чемпионата Азербайджана по футболу. Но это не наше», - подытоживает разговор Тамерлан Ибрагимов.

Теймур Максутов

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