Сегодня в в Ньоне состоится жеребьевка отборочного цикла ЕВРО-2019 среди молодежи.

Как сообщает Sportbox.az, команды были поделены на 6 корзин. Азербайджана попал в пятую. Помимо Азербайджана здесь также сборные Литвы, Армении, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Казахстана, Кипра, Латвии и Эстонии.

Состав остальных корзин выглядит следующим образом:

Корзина A: Германия, Португалия, Англия, Испания, Дания, Франция, Швеция, Чехия, Сербия

Корзина B: Словакия, Израиль, Нидерланды, Австрия, Хорватия, Бельгия, Польша, Швейцария, Словения

Корзина C: Украина, Норвегия, Россия, Турция, Румыния, Исландия, Греция, Черногория, Финляндия

Корзина D: Уэльс, Болгария, БЮР Македония, Грузия, Венгрия, Ирландия, Шотландия, Молдова, Албания

Корзина F: Мальта, Люксембург, Северная Ирландия, Фарерские острова, Сан-Марино, Андорра, Лихтенштейн, Гибралтар, Косово

Победители девяти групп получат путевки в финальную стадию, где присоединятся к хозяевам первенства итальянцам. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний получат право играть в финальном турнире. Финальная стадия пройдет в Италии. Отметим, что начало жеребьевки в 12:00 по бакинскому времени. От Азербайджана в Ньюн отправились главный тренер «молодежки» Яшар Вагабзаде и заместитель технического директора АФФА Заур Гаджи-Магеррамов.

Теймур Максутов