Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук подвел итоги сборов в Анталье.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, наставник габалинцев отметил, что на сборах была проведена серьезная работа.

«Если оценивать сборы, то единственным негативным нюансом стало то, что мы немного поздно начали подготовку. Затем, все стало на свои места. Нам также повезло с погодой. Работали спокойно и провели плодотворные сборы. Травмированные футболисты также постепенно возвращаются в строй. Пока не могу сказать, что они полностью готовы к играм, но ребята участвуют на тренировках. Одним словом, турецкие сборы могу оценить положительно. Это была хорошая, качественная и полезная подготовка.

Мы выстроили свою работу так, чтобы было легче готовиться. С таким подходом к делу исключается вероятность потери времени из-за недисциплинированности, бытовых проблем, непрофессионализма или безответственности. Команда не нервничает из-за этого, а работает в приятной обстановке и получает от этого удовольствие. У нас все проходит легко и на профессиональном уровне. Это повышает качество работы и дает нужный эффект, так как на сборах не бывает факторов, мешающих или отвлекающих коллектив.

Пока сложно оценить готовность команды к первому официальному матчу нового года. При этом, повторю, что на сборах была проведена серьезная работа. В игровом плане мы устранили ряд недостатков. Однозначно могу сказать, что «Габала» значительно прибавила в плане организации игры. Более того, мы добились даже лучших результатов, чем предполагали. Футболисты тоже все прекрасно понимают, а наличие технических ошибок является естественным явлением. Избавиться от них невозможно. Просто мне хотелось бы, чтобы таких погрешностей было меньше. На данный момент могу сказать, что мы очень хорошо готовы в тактическом, психологическом и функциональном плане».

Теймур Максутов