Уже экс-футболист «Карабаха» Рейналдо посредством социальной сети Instagram попрощался с командой и фанатами.

Как сообщает Sportbox.az, бразилец разместил пост из Стамбула.

«Приветствую отсюда весь азербайджанский народ! Я хотел бы поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб, товарищей по команде, сотрудников клуба и всех болельщиков «Карабаха», которые поддерживали меня все время моего пребывания там. Мне очень тяжело расставаться со страной, которая стала для меня родной за эти годы. Но я расстаюсь с хорошими впечатлениями. Я вас очень люблю, и вы всегда будете в моем сердце. С Божьей помощью, однажды я снова вернусь в Баку».

Теймур Максутов