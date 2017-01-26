С 1 февраля возобновятся матчи Первого Дивизиона чемпионата Азербайджана по футболу.
Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, стало известно расписание матчей 14 тура.
1 февраля
«Шарурспор» - «Шамкир»
База «Бакы», 15:00
«Агсу» - «Бакылы»
Городской стадион Агсу, 14:00
«Энергетик» - МОИК
Городской стадион Мингячевира имени Яашара Мамедзаде
2 февраля
«Туран Товуз» - «Реван»
Городской стадион Товуза, 14:00
«Шахдаг» - «Загатала»
Городской стадион Гусара, 14:00
«Сабаил» - «Миль-Муган»
«Байыл Арена», 19:00
«Гоязян» - «Гарадаг-Локбатан»
Городской стадион Газаха, 14:00
Теймур Максутов