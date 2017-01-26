Рейналдо: «Мне очень тяжело расставаться со страной, которая стала для меня родной за эти годы» - ФОТО

Первый Дивизион начинает второй круг

Зденек Фолпрехт: «Постараюсь играть так, чтобы фанаты запомнили меня надолго»



Одним из новичков «Нефтчи» стал чешский полузащитник Зденек Фолпрехт

Календарь матчей U-21

Роман Григорчук: «Второе место для «Габалы» будет хорошо. Но чемпионство - это чемпионство»

Наблюдательный совет «Нефтчи» собирается



Сегодня пройдет заседание Наблюдательного совета «Нефтчи»

Главный тренер «Аданаспора»: «Все знают Рейналдо»