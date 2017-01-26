Одним из новичков «Нефтчи» стал чешский полузащитник Зденек Фолпрехт.

Как сообщает Sportbox.az, в преддверии матча 15-го тура Topaz Премьер-Лиги против «Карабаха» футболист ответил на вопросы официального сайта «Нефтчи».

- Вы присоединились к команде в Анталье, но уже несколько дней как находитесь в Баку. Как вам здесь?

- Прекрасно. Я приезжал в Баку и раньше, когда играл против «Карабаха» в составе «Слована». Мне уже тогда очень понравился этот город, архитектура, приветливые люди. Так что, я знал, куда еду. Впрочем, я больше думаю о футболе, а не о посторонних вещах, хотя комфорт тоже очень важен.

- В первом же матче после перерыва «Нефтчи» предстоит играть против лидера чемпионата – «Карабаха».

- Ничего страшного я тут не вижу. Наоборот, это даже хорошо. Во-первых, у нас новая команда, мы провели вместе всего несколько матчей, да и то – контрольных. Нам надо до конца привыкнуть друг к другу, а матчи с такими сильными соперниками дадут нам такую возможность. Во-вторых, к матчам с другими командами мы уже будем выглядеть гораздо лучше, наша игра обязательно будет прогрессировать. Тем не менее, мне хочется начать с победы.

- Тем более, что вы уже обыгрывали «Карабах», будучи игроком «Слована».

- Да, мы обыграли «Карабах» в Чехии со счетом 3:0. Многие могут подумать, что эта победа далась нам легко, но это не так. У «Карабаха» отличная команда. Несмотря на то, что там много индивидуально сильных игроков, они исповедуют командный стиль игры. Просто в том матче «Слован» был чуть ли не на пике своей формы, у нас получалось все. Мы были единым целым. Ввоскресенье мы сможем удивить нашего соперника.

- Затем нас ждет «Габала», «Интер»…

- Ничего. Зато если добьемся хороших результатов, то поверим в себя с еще большей силой. Мне лично такой график по душе. Не забывайте, что у нас впереди шесть матчей за четыре с половиной недели. По-моему, это очень хорошо. Когда ты находишься в форме, большие перерывы могут тебе навредить. А когда ты проигрываешь, то хочешь снова выйти на поле, чтобы доказать, что та оплошность была случайностью.

- Скажете что-нибудь фанатам напоследок?

- Конечно. Я о них много наслышан, и жду встречи с ними с большим нетерпением. Пусть поддерживают нас – половина наших успехов зависит и от них. Лично я постараюсь играть так, чтобы они меня запомнили надолго.