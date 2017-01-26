«Футбол NEWS» сделал большое интервью с главным тренером «Габалы» Романом Григорчуком.

Как сообщает Sportbox.az, в предисловии к интервью отмечается, что Роман Григорчук начал уже третий год работы в «Габале». После двух сезонов с бронзой его команда имеет хорошие перспективы на чемпионство. Об этом и многом другом в интервью и рассказал украинский специалист.

-Роман Иосифович, Вы в «Габале» уже два года. Это мало или много?

- Это много. Но в футболе вообще все быстро, стремительно ...

-Можно ли сейчас сказать, что у «Габалы» лучшие результаты за время вашей тренерской работы?

-Сейчас у нас гандикап один пункт, все настроены дать бой «Карабаху».

-Можете пообещать болельщикам, что «Габала» станет чемпионом в этом сезоне?

-Выше третьего места «Габала» еще не поднималась. Но в силу того, что она уже два года играет в групповом этапе еврокубков, я считаю это огромным достижением. Второе место для «Габалы» будет хорошо. Но второе место - не первое. Чемпионство - это чемпионство.

-В группе с «Майнцом», «Сент-Этьеном» и «Андерлехтом» «Габала» в Лиге Европы не набрала ни одного пункта. Какова причина неудачи?

-Мы от этих клубов не просто отстаем, а находимся с ними на разных полюсах. Если мы хотим дальше играть на этом уровне, мы должны очень много всего сделать. В том числе, мы должны быть гораздо более мощными в материальном плане.

-Правда, что значительно уменьшился бюджет «Габалы»?

-Я точно не буду называть. Во-первых, это не мое дело, я это никогда не делаю, я просто могу подтвердить, что бюджет был уменьшен.

-Вы и игроки пошли на уменьшение зарплаты?

-Да, на конкретные уменьшения.

-Вам уменьшили ее где-то в два раза?

-Конечно.

-Была информация, что Вы один из кандидатов на пост тренера «Динамо». Это правда?

-У меня контракт до лета. Сейчас нет предмета разговора, за исключением того, если бы были действительно какие-то предложения от супер-, топ-клуба.

-Возможно Ваше возвращение в Чемпионат Украины? В «Черноморец»? ...

-Я, можно сказать, живу в Одессе. Я не исключаю, что я когда-то с радостью буду снова там работать.

-В «Габале» осталось только двое украинцев - Дмитрий Безотосный и Виталий Вернидуб. Они прогрессируют?

-Очень сильно. Многим людям надо учиться такому профессионализму. Молодым футболистам надо вообще ходить и смотреть. Дмитрий - футболист, которому за 30. Он становится старше, но по игре - только лучше. Я хочу, чтобы он играл до 50-и лет.

-Знаем, что Вы ведете дневник. Какие смешные моменты за последнее время произошли?

-Как-то я пришел смотреть на игру дубля «Габалы». Один из журналистов подошел и спрашивает: «Можно пару слов на камеру, что-то сказать об игре?». Мы с ним разговариваем... И тут просто какой-то человек приходит и спрашивает: «У вас зажигалки нет?». Полно людей, спроси кого хочешь!