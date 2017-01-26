Главный тренер турецкого «Аданаспора» Левент Шахин прокомментировал переход в команду бразильского нападающего «Карабаха» Рейналдо Сильвы.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на Fanatik, наставник клуба выразил надежду, что новый трансфер окажется полезным.

«Все знают Рейналдо. В данный момент улаживаются детали по его переходу. Благодарен руководству клуба, оно приложило много сил и потратило немало времени для осуществления данного трансфера. Мы знаем, каких усилий ему стоит проводить все эти операции и заботиться о команде. Надеюсь, что Рейналдо будет нам полезен»

Теймур Максутов