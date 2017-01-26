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Футбол Азербайджана

Турал Гурбатов: «Кяпаз» хорошо подготовился к чемпионату» 26.01.2017 13:17

Нападающий «Кяпаза» Турал Гурбатов рассказал о сборах команды в Баку, а также поделился ожиданиями от второй половины сезона.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, футболист отметил, что они подходят ко второй половине чемпиона с хорошей подготовкой.

«Несмотря на то, что сборы продлились около недели, мы выполнили двухнедельные физические нагрузки. Утром бегали на берегу моря, а во второй половине дня усердно работали на поле с мячом. Думаю, что эти занятия принесут нам немало пользы и мы увидим это в играх чемпионата. Не стоит жаловаться, напротив, это пойдет на нашу пользу. Команда нуждалась в улучшении «физики».

За время подготовки провели четыре товарищеских матча. Главный тренер в двух из них выпустил меня в стартовом составе. Наставник изначально сказал, что эти игры важны не для того, чтобы проявить себя, а для того, чтобы определить, как команда будет выглядеть на фоне нагрузок. Результат не имел значения, после тренировок мы были очень уставшими, мучились на поле.

Считаю, что «Кяпаз» хорошо подготовился к чемпионату. После таких сборов у команды не будет проблем с физподготовкой. Теперь все зависит от нас самих. Надо быть психологически готовыми к матчам. Будем выходить на поле за победами».

Теймур Максутов

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