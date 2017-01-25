«Габала» сегодня в рамках сборов в Анталье провела последнюю контрольную встречу.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, соперником габалинцев была македонская «Шкендия». Игра завершилась победой «Габалы» со счетом 2:1. Голами отметились Филип Озобич и Араз Абдуллаев.

На игру команда вышла в следующем составе:

Дмитрий Безотосный, Рикардинью, Виталий Вернидуб, Теллур Муталлимов, Урфан Аббасов, Ника Квеквескири, Рашад Садигов (к), Асиф Мамедов, Филип Озобич, Руслан Гурбанов, Сергей Зенев.

Теймур Максутов