Вчера появились разговоры о том, что главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки может возглавить турецкий «Бурсаспор».

Как сообщает Sportbox.az, в интервью официальной странице АФФА в Facebook Роберт Просинечки прокомментировал данную информацию.

«Представители «Бурсаспора» действительно связались со мной и предложили возглавить команду. Однако, у меня имеется действующий контракт со сборной Азербайджана до конца 2017 года. Сейчас я думаю только о следующей игре национальной сборной Азербайджан».

Теймур Максутов