Экс-голкиер «Нефтчи» Саша Стаменкович, ныне защищающий цвета казахского «Окжетпеса», дал большое интервью изданию Prosports.kz.

Как сообщает Sportbox.az, сербский голкипер рассказал о карьере в Азербайджане.

– До прихода в «Окжетпес», вы на протяжении нескольких сезонов защищали цвета бакинского «Нефтчи». Расскажите о том, в чем заключаются различия между чемпионатами Азербайджана и Казахстана?

– Разница есть в каждом чемпионате, есть и сходства. Например, в Азербайджане подросло много молодых интересных футболистов, и в Казахстане тоже. Различия имеются в статистике, «Астана» играла в Лиге чемпионов, в Азербайджане таких клубов пока еще не было. Но в Лиге Европы азербайджанские команды имеют больше опыта. Мы с «Нефтчи» писали историю, впервые попав в групповую стадию Лиги Европы в 2012 году. Потом еще несколько азербайджанских клубов выходили в основную стадию турнира. Но если меня спросят, где лучше, я скажу, что в Казахстане. Здесь прекрасные отношения с людьми, и это на первом месте, а потом футбол.

– Чем закончилась история с вашим обращением к руководству «Нефтчи» после поражения бакинского клуба от «Габалы» (0:8) в матче чемпионата Азербайджана в сентябре 2016 года?

– Я выступал в «Нефтчи» и стал болельщиком этого клуба. Меня расстроило то поражение. Поэтому я хотел своим словом изменить ситуацию. Много людей тогда высказалось. Думаю, что некоторые моменты изменились с тех пор и «Нефтчи» заиграл лучше.

Подготовил Теймур Максутов