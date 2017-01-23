Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился своим мнением о двух заключительных играх команды в рамках сборов в Анталье.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, наставник агдамцев отметил, что футболисты бились в обеих играх.

«Я остался доволен обеими играми. Футболисты боролись до последнего момента. В целом, я остался доволен сборами. Все игроки серьезно отнеслись к подготовительному процессу. Мы еще не готовы полностью. Думаю, через пару туров команда наберет форму. Но мы постарались воспользоваться сборами с максимальной пользой».

Напомним, что вчера «Карабах» провел два матча. В первом матче агдамцы сыграли с казахским «Атырау», но уступили со счетом 1:0. Во втором матче «Карабах» уже одержал победу над польской «Термаликой» со счетом 3:2.

Теймур Максутов