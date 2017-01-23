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Футбол Азербайджана

Победа и поражение от «Карабаха» - ВИДЕО 23.01.2017 10:31

Агдамский «Карабах» в рамках сборов в Анталье вчера провел два заключительных контрольных матча.

Как сообщает Sportbox.az, в первом матче агдамцы сыграли с казахским «Атырау», но уступили со счетом 1:0. В этой игре Гурбан Гурбанов, в основном, выпустил на поле игроков, имеющих меньше игровой практики в чемпионате. Во второй половине матча на поле появились Рейналдо и Эльшан Абдуллаев, которые пропустили большую половину сборов из-за травм, и тренировались индивидуально.

Ибрагим Шехич, Эльгюн Улуханов, Эльтун Турабов, Ильгар Гурбанов, Ариф Дашдемиров, Эльчин Рагимли, Ричард Алмейда, Махир Мадатов, Афран Исмайлов, Муарем Муарем, Джошгун Диниев.

Во втором матче «Карабах» уже одержал победу над польским «Термаликой» со счетом 3:2. Голами отметились Агабала Рамазанов, Дино Ндлову и Бедави Гусейнов. На игру агдамцы вышли со следующим составом:

Шахруддин Магомедалиев, Эльвин Юнусзаде, Бедави Гусейнов, Анси Аголли, Максим Медведев, Агабала Рамазанов, Дино Ндлову, Рахид Амиргулиев, Дани Кинтана, Гара Гараев, Мичел Мадера.

Теймур Максутов

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