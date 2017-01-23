Экс-защитник «Локомотива», а ныне фактически безработный Александр Алиев снова оказался в центре скандала.

Как пишет издание Cosmopolitan, после развода с женой Татьяной футболист по‑прежнему живет с ней в одной квартире в Киеве. Конфликты между бывшими супругами происходят так же часто, как во время их семейной жизни. На прошлой неделе ссора Александра и Татьяны закончилась рукоприкладством.

В интервью журналистам «ТСН ПроСпорт» Татьяна рассказала, что в пятницу ее экс-муж пришел домой выпившим, начал ее оскорблять и поднял руку. Женщина продемонстрировала синяки на теле и заявила, что у нее сломаны ребра. «Он бьет меня кулаками, ногами, он просто не соображает, что делает», — высказалась Татьяна.

Алиев отрицает, что избил бывшую жену. Футболист уверяет, что синяки на ее теле — последствие массажа. Александр считает, что Татьяну следует проверить на наличие в крови алкоголя и запрещенных веществ. Впрочем, спортсмен не отрицает, что бил женщину, когда они были законными супругами.

«Когда были мужем и женой, да, поднимал руку, когда она выпивала. Синяки не знаю, откуда — может она где-то падает, может массажи делает, может кто-то ее бил. Я за ней не слежу, мне она не интересна», — заявил Алиев.

Друзья бывших супругов рассказали журналистам, что Татьяна давно бы ушла от бывшего мужа-тирана, но ей просто некуда идти с тремя детьми. Женщина воспитывает дочь Алину и сына Артема от Алиева, а также старшего сына Виталия от первого брака. Александр же не хочет отдавать экс-жене квартиру в Киеве, которую он купил на свои деньги. Футболист считает, что именно она виновна в их разводе, так как выносила сор из избы.

Когда Александр Алиев забивал такие вот голы:

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