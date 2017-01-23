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Футбол Азербайджана

Шесть матчей для азербайджанских судей 23.01.2017 17:26

Азербайджанские арбитры, находящиеся на сборах в Анталье, сегодня обслужат очередные матчи.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, рефери получили назначения на 6 матчей.

«Динамо» (Россия) – «Днепр» (Украина). 
Судья: Рагим Гасанов

«Арсенал» (Россия) – «Шахтер» (Казахстан) 
Судья: Орхан Мамедов

«Монтана» (Болгария) – «Пакси» (Венгрия). 
Судья: Инглаб Мамедов

«Кайсар» (Казахстан) – «Истиглал» (Таджикистан) 
Судья: Реван Гамзазаде

«Тосно» (Россия) – «Политехника» (Румыния). 
Судья: Рауф Джаббаров

«Окжетпес» (Казахстан) – «Йенисей» (Казахстан) 
Судья: Эльвин Аскеров

Теймур Максутов

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