Азербайджанские арбитры, находящиеся на сборах в Анталье, сегодня обслужат очередные матчи.
Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, рефери получили назначения на 6 матчей.
«Динамо» (Россия) – «Днепр» (Украина).
Судья: Рагим Гасанов
«Арсенал» (Россия) – «Шахтер» (Казахстан)
Судья: Орхан Мамедов
«Монтана» (Болгария) – «Пакси» (Венгрия).
Судья: Инглаб Мамедов
«Кайсар» (Казахстан) – «Истиглал» (Таджикистан)
Судья: Реван Гамзазаде
«Тосно» (Россия) – «Политехника» (Румыния).
Судья: Рауф Джаббаров
«Окжетпес» (Казахстан) – «Йенисей» (Казахстан)
Судья: Эльвин Аскеров
Теймур Максутов