Главный тренер «Нефтчи» оценил завершившееся сборы в Анталье.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, наставник «нефтяников» отметил, что главный недочет команды – это отсутствие форварда.

«Сборы сформировали у меня как положительные, так и отрицательные впечатления. За 16 дней команда была сильно нагружена и под нагрузками проводила товарищеские игры. Несмотря на это, футболисты подошли к сборах профессионально.

Что касается новых трансферов, то два местных игрока – члены национальной сборной, один сборной Грузии, еще трое пришли с высшей лиги Казахстана, Чехии и Украины. Я остался доволен новичками. Есть недочеты, но без этого не бывает. В Баку мы будем продолжать готовится к матчу против «Карабаха» 29 января.

Я не был никогда сторонником просмотров. Отрицательный момент сборов заключается в том, что мы не смогли найти нападающего. «Нефтчи» сейчас играет без нападающего. И контрольные встречи показали этот недочет. Мы играли в начале сезона без нападающих, заполняя линию атаки игроками полузащиты. Но мы не хотим это делать.

Кардосо не показал той игры, которую я от него ожидал. Но у нас есть еще кандидаты, с ними ведутся переговоры. Но, к сожалению, сильные нападающие сейчас связаны со своими клубами. Надеюсь, до игры с «Карабахом» мы решим эту проблему».

Теймур Максутов