Главный тренер сборной Азербайджана среди футболистов 1999 года рождения Тебриз Гасанов прокомментировал игру команды после победы над Беларусью в матче за 9 место в серии пенальти.

Как сообщает Sportbox.az, наставник отметил, что чувствовалась усталость.

– Матч для нас получился очень тяжелым. Шесть игр за двенадцать дней – естественно, сегодня уже почувствовали усталость. Причем, больше в психологическом плане, чем в физическом. Беларусь – крепкий соперник, мы знали, что с ними нам придется очень трудно. Как и против России, с нами они сегодня играли в пять защитников, из-за чего нам было трудно найти какие-либо острые ходы впереди, и, кроме того, они опасно контратаковали. В концовке нам удалось вырвать ничью, а пенальти – это лотерея. Для нас это была не самая хорошая игра, допускали много брака. Но все равно, спасибо ребятам!

– Можете сравнить уровень юношеского футбола в Азербайджане и Беларуси?

– Беларусь и Азербайджан – дружеские страны, а подобные турниры эту дружбу только укрепляют. Что касается статистики, то помню, что в прошлом году мы встречались с Беларусью в матче за седьмое место и проиграли тогда 1:2.

– Стоит ли переносить Мемориал Гранаткина на февраль или март?

– Сейчас у клубов зимние каникулы или подготовительный период, поэтому они могут отпустить игроков на длительный срок. А в разгар чемпионата футболисты будут выступать за дубль, а кто-то и за основной состав, поэтому собирать состав сборным будет сложнее. Сейчас мы провели практически мини-чемпионат Европы из 16 сборных. Мои ребята во всех шести матчах выкладывались, старались сыграть в атакующий футбол. Где-то получалось лучше, где-то хуже. Давление и соревновательный дух были на хорошем уровне, в товарищеских встречах этого нет.

Теймур Максутов