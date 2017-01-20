Главный тренер «Интера» Заур Сванадзе прокомментировал победу команды над «Истиглолом» (2:1).

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, наставник «Интера» выразил удовлетворение игрой молодых игроков.

«В первом тайме мы играли с двумя центральными защитниками, поэтому игра не пошла по нашему сценарию. Второй тайм начали уже с тремя центральными. Мы дали шанс футболистам, которые не играли вчера, или же мало играли в предыдущих матчах. Мы забили сопернику два гола, но создали много моментов. Некоторые молодые игроки сыграли хорошо. Я остался доволен игрой. 21 января нас ждет игра против «Оренбурга». А 23-го числа вернемся в Баку и начнем подготовку к чемпионату».

Теймур Максутов