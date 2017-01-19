Вчера «Габала» в рамках сборов в Анталье в контрольной встрече обыграла румынский «Газ Метан» (1:0).

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, после матча капитан команды Рашад Садигов поделился своим мнением об игре.

«По сравнению с первым матчем, мы сыграли гораздо лучше. Хотя «Газ Метан» по уровню выше албанского «Партизани», хотя последним мы проиграли. Сейчас мы были лучше готовы.

Но пока не могу сказать, что мы полностью готовы ко второй половине сезона. Нам надо много работать на тренировках. Мы работаем лишь одну неделю. После последующий матчей, готовность будет на хорошем уровне. Победа в контрольных матчах не имеет большого значения, но она всегда важна. Победа повышает веру в себя».

Теймур Максутов