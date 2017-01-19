Главный тренер бакинского «Интера» Заур Сванадзе высказал свое мнение о контрольном матче против румынского «Ботошани».

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, наставник «Интера» отметил, что остался доволен командой.

«Сыграли против сильного соперника. Румыны играли в быстром темпе, что доставляло нам сложности в первом тайме. Кроме того, у «Интера» были трудности с реализацией. Тем не менее, во втором тайме мы прибавили и также стали играть быстрее.

Встреча прошла достаточно жестко. В целом, выдался интересный спарринг. У ворот обеих команд возникали моменты. Забили красивый гол, но, к сожалению, сами пропустили после рикошета. Тем не менее, матч мне понравился. Я остался доволен своей командой».

Теймур Максутов