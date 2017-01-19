Азербайджанские арбитры продолжают сборы в Анталье.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, сегодня рефери обслужат 6 матчей.

«Людогорец» (Болгария) - «Арсенал» (Россия)

Судья: Рагим Гасанов

Азербайджан U-21 – ОАЭ U-20

Судья: Зия Насиров

«Нефтчи Фергане» (Узбекистан) – «Шахтер» (Казахстан)

Судья: Эльвин Аскеров

«Шамкир» - «Днепр» (Украина)

Судья: Нахид Хасиев

«Александрия» (Украина) – «Алтай» (Казахстан)

Судья: Рамиль Диниев

«Оренбург» (Россия) – «Кайрат» (Казахстан)

Судья: Орхан Мамедов

Теймур Максутов