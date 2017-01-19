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Футбол Азербайджана

Азербайджанские арбитры обслужат 6 матчей 19.01.2017 15:55

Азербайджанские арбитры продолжают сборы в Анталье.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, сегодня рефери обслужат 6 матчей.

«Людогорец» (Болгария) - «Арсенал» (Россия)
Судья: Рагим Гасанов

Азербайджан U-21 – ОАЭ U-20
Судья: Зия Насиров

«Нефтчи Фергане» (Узбекистан) – «Шахтер» (Казахстан)
Судья: Эльвин Аскеров

«Шамкир» - «Днепр» (Украина)
Судья: Нахид Хасиев

«Александрия» (Украина) – «Алтай» (Казахстан)
Судья: Рамиль Диниев

«Оренбург» (Россия) – «Кайрат» (Казахстан)
Судья: Орхан Мамедов

Теймур Максутов

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