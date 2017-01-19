Азербайджанские арбитры продолжают сборы в Анталье.
Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на ПФЛ, сегодня рефери обслужат 6 матчей.
«Людогорец» (Болгария) - «Арсенал» (Россия)
Судья: Рагим Гасанов
Азербайджан U-21 – ОАЭ U-20
Судья: Зия Насиров
«Нефтчи Фергане» (Узбекистан) – «Шахтер» (Казахстан)
Судья: Эльвин Аскеров
«Шамкир» - «Днепр» (Украина)
Судья: Нахид Хасиев
«Александрия» (Украина) – «Алтай» (Казахстан)
Судья: Рамиль Диниев
«Оренбург» (Россия) – «Кайрат» (Казахстан)
Судья: Орхан Мамедов
Теймур Максутов