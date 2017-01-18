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Футбол Азербайджана

Тебриз Гасанов: «Если Мехтиев еще раз так забьет, я буду только рад, но вообще такие голы случаются редко» 18.01.2017 12:44

Главный тренер сборной Азербайджана среди футболистов 1999 года рождения Тебриз Гасанов поделился мнением о победе команды над Эстонией (3:0).

Как сообщает Sportbox.az, на послематчевой пресс-конференции наставник сборной ответил на вопросы.

– Приятно, когда твоя команда выигрывает с крупным счетом, - начал разговор Тебриз Гасанов, - Особенно после того, как в предыдущих матчах на этом турнире у нас были серьезные проблемы с реализацией. Сегодня эстонцы весь матч сидели в защите – наши соперники уже пятый матч так играют. Считаю, что это даже хорошо: наберемся опыта игры против обороняющихся команд. Будем готовиться к оставшейся встрече за 9 место против Беларуси. Само место для нас теперь не так принципиально, важнее просто продолжить побеждать.

– Первый гол вашей команды получился очень красивым, вероятно, одним из лучших на турнире. Может, в этом и было решение вашей проблемы с реализацией – дальние удары?

– Если Мехтиев еще раз так забьет, я буду только рад, но вообще такие голы случаются редко (смеется – прим.ред.). Красивый мяч, согласен. И хорошо, что он случился в самом начале встречи – после этого нам игралось легче. Мы думали, что после пропущенного мяча эстонцы будут атаковать, но даже после 0:2 они предпочли обороняться.

– Автор второго гола Догукан Оксуз не стал праздновать его с партнерами, а сразу побежал к вам на скамейку. Объясните нам, с чем это связано?

– Наверно хотел, чтобы я его поздравил (улыбается - прим.ред.). Я с ним много разговаривал: когда на групповой стадии мы не могли выиграть, у него ведь было много моментов. В каждой игре по 2-3 стопроцентных момента! Поэтому он тоже наверно внутри кипел, а сегодня подбежал ко мне, мол, ну вот, я забил. Но надо было вовремя это делать! Тогда, когда это было очень нужно команде.

– Даже на последних минутах матча, уже при счете 2:0 ваша команда продолжала атаковать…

– Дело в том, что Мемориал Гранаткина – очень важный турнир для нас. Нам не так часто выпадает возможность проверить команду на уровне таких соперников. В прошлом году мы так много не атаковали, потому что были на год моложе других команд, зато сейчас имеем некоторое преимущество.

Подготовил Теймур Максутов

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