«Зиря» в рамках сборов в Анталье провела первую игру.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, соперником команды был «Дордой» из Кыргызстана. Игра завершилась победой азербайджанского клуба (2:1). Голами в составе «Зиря» отметились Милан Дурич и Вугар Мустафаев.

На игру команда вышла в следующем составе:

Камал Байрамов, Йован Крнета, Садиг Гулиев, Адиль Нагиев, Александр Шемонаев, Турал Джалилов, Вугар Мустафаев, Милан Дурич, Эльвин Мамедов, Сезар Меза Колли, Эльгюн Набиев.

Теймур Максутов