На престижных международных футбольных турнирах, как взрослых, так и юношеских, принято составлять так называемые символические сборные.

Как сообщает Sportbox.az, официальный сайт турнира Мемориал Валентина Гранаткина составил символическую сборную из главных тренеров сборных, в которой оказался и наставник азербайджаснкой команды Тебриз Гасанов.

«Текущий турнир пока еще в самом разгаре, лучшие его игроки, разумеется, будут определены в заключительный игровой день – 21 января, в субботу. Мы же сейчас попробуем пойти оригинальным путем - и составим условную символическую сборную – из … главных тренеров всех команд-участниц Мемориала Гранаткина-2017. Ведь многие из них были в свое, совсем еще недавнее, время очень сильными футболистами, играли в своих национальных сборных. А наставник сборной Греции U-18 Иоаннис Гумас и вовсе в 2004 году сумел стать чемпионом Европы! Мы же помним ту сенсационную команду на чемпионате континента в Португалии, сумевшую в финале обыграть хозяев. Гумас, многолетний центральный защитник знаменитого афинского клуба «Панатинаикос», тоже был в составе той славной сборной…

Раз уж мы заговорили об игровой карьере Гумаса, начнем составлять нашу условную сборную с защитников. Здесь компанию Иоаннису могут составить многие. На правый фланг обороны мы отрядим Виталия Левченко. Нынешний наставник юниорской сборной Таджикистана много лет играл именно на этой позиции в киевском ЦСКА, пройдя с армейцами длинный путь от первой лиги украинского чемпионата до финала Кубка этой страны и выступления в еврокубках! Играл Левченко и в защите национальной сборной Таджикистана (9 матчей в период с 1996 по 2000 годы, причем его партнером по обороне сборной был недавний наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко).

Еще больше матчей за свою национальную сборную сыграл молдаванин Олег Фистикан – 26 игр. У себя на родине нынешний главный тренер юношеской сборной Молдовы – очень известный и авторитетный футболист. Пять титулов чемпиона страны плюс два Кубка Молдовы, завоеванных Фистиканом, говорят сами за себя. Олег, разумеется, тоже уверенно проходит в состав нашей символической сборной.

В середине нулевых годов постоянно призывался в национальную сборную Беларуси Роман Киренкин (5 матчей). Привезший сейчас в Санкт-Петербург белорусских юниоров экс-защитник могилевского «Днепра», солигорского «Шахтера», «Гомеля» и других клубов может «сыграть» в нашей сборной в центре обороны рядом с Гумасом.

И главный тренер сборной Литвы U-18 Витаутас Вашкунас – тоже бывший защитник. В национальной литовской сборной ему выступить не довелось, но в своих клубах – каунасском «Инкарасе» или «Атлантасе» из Клайпеды – он в свое время был на виду…

Переходим к полузащитникам. Здесь мы тоже имеем неплохой выбор исполнителей. Ведь двое бывших хавбеков – словенец Игор Бенедейчич и болгарин Викторио Павлов – тоже выступали за свои национальные сборные. Бенедейчич в конце 90-х годов сыграл за Словению чуть больше (8 матчей, 1 гол), Павлов - несколько позже и чуть меньше (3 игры). Но при этом Игор практически всю игровую карьеру провел на родине, выступая в полузащите клубов «Копер» и «Олимпия» (Любляна), и съездил в рабочую командировку разве что в соседнюю Хорватию, где играл за клуб «Риека». А вот Павлов, к 26 годам поигравший и за софийский ЦСКА, и за софийский «Левски» (два этих столичных клуба в болгарском футболе – злейшие и непримиримые соперники!), выступал также за испанский «Логроньес» и греческий «Пансерраикос».

Еще два игрока средней линии в нашей сборной – это словак Милан Малатински и азербайджанец Табриз Гасанов. Первый много лет выступал в известных словацких клубах – «Спартаке» из Трнавы, «Дукле» из города Банска-Бистрица, братиславском «Интере». Второй поиграл за отлично известный по выступлениям еще в высшей лиге чемпионата СССР бакинский «Нефтчи», но основную часть своей игровой карьеры провел в полузащите клуба «Карабах» (Агдам).

И на самое острие атаки мы, согласно новым футбольным веяниям (на текущем Мемориале Гранаткина многие сборные играют с единственным чистым нападающим) выдвигаем только одного форварда. Одного, но зато какого! Напомним, что главный тренер юношеской сборной Санкт-Петербурга Владимир Казаченок в 70-80-е годы прошлого века столько назабивал в нападении ленинградского «Зенита» и московского «Динамо», что вошел в престижный Клуб бомбардиров имени легендарного нападающего Григория Федотова. Казаченок занимает в этом клубе 68-е место, он забил в разных турнирах 104 мяча, а 78 из них – в чемпионате СССР.

Таким образом, наша условная сборная, составленная из главных тренеров команд-участниц текущего Мемориала Гранаткина, сможет сыграть по «оборонительной» схеме 5-4-1. Не хватает этой сборной только вратаря. И придется, видимо, прибегнуть к виртуальной помощи Сергея Бабурина – известного еще в советском футболе по выступлениям за московские клубы «Динамо» и «Локомотив», а ныне работающего с вратарями в юношеской сборной России, возглавляемой главным тренером Михаилом Галактионовым. Кстати, и сам москвич Галактионов – выпускник именно динамовской футбольной школы, но дойти до команды мастеров ему в свое время помешали проблемы со здоровьем. Также явно раньше времени закончили свои игровые карьеры рижанин Александрс Басовс, казахстанец Александр Кузнецов. Но, как говорится, нет худа без добра. Все они успешно начали тренировать. И вот уже Галактионов и Кузнецов вывели свои юношеские сборные в полуфинал Мемориала Гранаткина, а тот же Басовс со своей латвийской сборной был близок к этому, но все же уступил в серии послематчевых пенальти чемпиону Европы Иоаннису Гумасу и его команде…

Итак, схема 5-4-1. Бабурин - Левченко, Гумас, Киренкин, Вашкунас, Фистикан - Малатински, Гасанов, Павлов, Бенедейчич - Казаченок. А ведь очень даже крепкая могла бы получиться футбольная команда, не правда ли?», - говорится на официальной сайте турнира.

Подготовил Теймур Максутов