Вратарь «Боавишты» и национальной сборной Азербайджана Камран Агаев в интервью официальной странице АФФА в Facebook прокомментировал свое поведение во время и после матча чемпионата Португалии против «Бенфики» (3:3).

Как сообщает Sportbox.az, Камран Агаев также высказался по поводу слухов о переходе в «Нефтчи».

«Сейчас ситуация в клубе хорошая. В последнем матче мы вели всю игру, но, в конце, нам не повезло. «Бенфика» - известная команда, давно уже проявившая себя в Европе. Ничья с таким клубом – неплохой результат. В целом, атмосфера в команде хорошая, у нас нет никаких проблем. Я привязан к «Боавиште» и стараюсь принести пользу клубу.

После матча произошли неприятные события. Многие считают, что Камран Агаев устроил драку. Конечно, лучше было бы избежать этого скандала, но порой очень сложно сдержать эмоции. Человек даже не знает, как поступить в такой момент. Это случается и с великими футболистами. К примеру, вспомните, как поступил Зидан в отношении Матерации, который его оскорбил в финале чемпионата мира. После этого француз, вообще, завершил игровую карьеру.

Мы столкнулись с игроком «Бенфики», а когда разошлись, он меня оскорбил. Я не смог этого переварить. В любом случае, не считаю, что своим поведением как-то оскорбил азербайджанский народ. Если кто-то считает иначе, готов принести свои извинения. Повторю, что лучше бы этого инцидента не было. Просто надо понимать всю ситуацию изнутри – «Бенфика» сейчас играет на чемпионство, играет при своих 65-тысячах болельщиков, уступает со счетом 0:3. Все это плохо на них действует. Я старался помешать сопернику отличиться, немного даже задерживал игру, чтобы сбить темп, и это их нервировало.

Появились слухи о моем возможном переходе в «Нефтчи». Это неправда. Мы даже не проводили переговоры. В данный момент я игрок «Боавишты» и у меня имеется контракт до конца сезона. А что будет после этого никто не знает. Не готов ответить на этот вопрос», - заявил Камран Агаев.