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Футбол Азербайджана

U-21 сыграла вничью с клубом Самира Масимова - ФОТО 15.01.2017 11:55

Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу провела товарищескую встречу в рамках сборов в Анталье.

Как сообщает Sportbox.az, подопечные Яшара Вагабзаде сыграли вничью с казахским клубом «Окжетпес», за который выступает экс-футболист молодежки Самир Масимов. Игра завершилась вничью (2:2).

Сайт казахского клуба следующим образом описывает игру:

««Окжетпес» в первом спарринге на нынешних учебно-тренировочных сборах сыграл вничью с молодежной сборной Азербайджана (U-21) – 2:2

Синегорцы сыграли два тайма разными составами. В целом матч прошел с преимуществом казахстанской команды.

Первый тайм полностью остался за подопечными Владимира Муханова – «Окжетпес» имел как игровое, так и территориальное преимущество. Игроки много комбинировали, удавались короткие и средние пасы. Счет на 17-й минуте после паса Александра Марочкина с правого фланга открыл находящийся на просмотре российский форвард Андрей Кива, сумевший в сутолоке у ворот первым добраться до мяча. В середине первого тайма азербайджанцы смогли сравнять счет. Ближе к перерыву кокшетаусцы снова вышли вперед – шикарным ударом внешней стопой слета Олександр Чижов отправил мяч под перекладину.

После перерыва состав синегорцев претерпел значительные изменения – на поле вышли те, кто находится на просмотре. Сказалось отсутствие сыгранности – несмотря на игровое преимущество, голевых моментов у ворот соперника особо не возникало. В результате контратаки азербайджанцы смогли сравнять счет.

В концовке матча синегорцы насели на чужие ворота, но перевести количество моментов в качество, то есть, гол, не удалось. Итог – результативная ничья».

Отметим, что Самир Масимов вышел на игру в стартовом составе. 

Теймур Максутов 

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