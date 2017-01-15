Главный тренер сборной Азербайджана среди футболитов1999 года рождения Табриз Гасанов прокомментировал первую победу команды н турнире Мемориал Валентина Гранаткина над Ираном (1:0).

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на официальный сайт турнира, ответил на вопросы на пресс-конференции.

– Наконец-то отпразднуем сегодня первую победу, хотя должны были выигрывать и свои матчи в группе. Сегодня наша игра была не такой зрелищной, как предыдущие, было много брака, потерь, суеты, но это и понятно: когда команда не может победить, у ребят появляется скованность, неуверенность. Соперник хорошо оборонялся и прессинговал. Теперь нам уже не так важно, за какое место играть, главное – вернуть уверенность в своих силах, показать свой лучший футбол.

– Единственный гол сегодня забил Догукан Оксуз, вышедший на замену всего за 6 минут до этого. Сработало ваше тренерское чутье?

– Замена была плановой. Он хорошо сыграл в том эпизоде – наверно хочет попасть в стартовый состав на следующую игру.

– По ходу турнира складывалось впечатление, что ваши футболисты в атаке злоупотребляют индивидуальными действиями в ущерб коллективной игре. Сегодня во втором тайме показалось, что они перестроились, стали делиться мячом с партнером и это принесло результат.

– Вы, должно быть, знаете, что это отличительная черта кавказского футбола: пока хотя бы одного игрока не обведут, пас не отдают. Эта тяга к индивидуальным действиям у нас давно, еще с советских времен. Хотя, мы стараемся приучить футболистов к игре в пас, ведь так мяч будет ходить быстрее. Не считаю, что во втором тайме сегодня что-то принципиально изменилось, просто в перерыве я попросил ребят думать быстрее и играть проще.

– Расскажите про вашего капитана Фарида Набиева, про его функции на поле. В конце матча команда несколько раз убегала в контратаки, которые он не поддерживал. Устал?

– В большей степени мы рассчитываем на него именно в атаке. Но сегодня двое наших основных футболистов пропускали встречу из-за дисквалификации, еще один заболел, поэтому были перестановки в составе. Фарид – талантливый футболист, он играет за «Габалу», у него есть предложения из-за границы, но клуб его пока не отпускает. Надеемся, что он продолжит прогрессировать и дорастет до взрослой сборной.

– Вы не раз отмечали проблемы вашей команды с реализацией. Интересно, а на тренировках ваши футболисты много забивают, или тоже упускают хорошие возможности?

– На тренировках я их не узнаю: все мячи влетают в ворота! Заставить их, что ли, на тренировках мимо бить, чтобы в игре удары были точными? Перед тем как приехать сюда мы провели три контрольных матча и не забили ни одного мяча, хотя моментов была сотня! Может быть, сегодняшний матч станет переломным?

– На 90-й минуте в ваши ворота был назначен штрафной, получившийся довольно опасным. Сердце не екнуло?

– Действительно, за эти четыре игры я потратил много нервов. Стандартные положения – наше слабое место, головой мы играем не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому я прошу футболистов не совершать эти ненужные фолы на своей половине поля. Понятно, что ребята молодые, надеюсь, это понимание придет к ним с опытом. В этом плане Мемориал Гранаткина для нас очень полезен.

Подготовил Теймур Максутов