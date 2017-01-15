Агдамский «Карабах» в рамках сборов в Анталье, провел контрольную встречу.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на сайт клуба, соперником агдамцев был албанский «Шкендербеу». Игра завершилась победой «Карабаха» с минимальным счетом. Единственный гол на 43 минуте забил Агабала Рамазанов.

На игру команда вышла в следующем составе:

Шахруддин Магомедалиев, Гара Гараев, Максим Медведев, Дино Ндлову, Мичел, Рашад Садигов, Рахид Амиргулиев, Анси Аголли, Агабала Рамазанов, Бадави Гусейнов, Дани Кинтана.

Теймур Максутов