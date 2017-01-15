Сборная Азербайджана среди футболистов 1999 года рождения победила Иран на международном турнире Мемориал Валентина Гранаткина.

Как сообщает Sportbox.az, единственный гол в игре забил Оксюз Догукан.

Отметим, что сборная Азербайджана неудачно выступила в групповом этапе, заняв последнее место. Победив Иран, сборная Азербайджана получила право оспорить 9-12 места. Следующим соперником азербайджанской команды станет Эстония. Игра пройдет 17 января. В случае победы, Азербайджан сыграет за 9 место с победителем пары Беларусь-Молдова. Игра состоится 20 января.

На игру с Ираном Азербайджан вышел следующим составом:

Камран Ибрагимов, Мурад Гайалы, Метин Гюлер, Исмаил Каракаш, Гусейн Сейлигли, Ибрагим Гадирзаде, Рафаэль Магеррамли, Пилага Мехтиев, Фарид Набиев, Бахадур Газиев, Барыш Экинджиер

Теймур Максутов